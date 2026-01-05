居心地のいいスポットでストレスなく過ごせる週。また、人気運に恵まれます。あなた経由のユニークなネットワークが広がる暗示も。金運は干支などご利益グッズを購入すると○。恋愛は結婚に繋がる出会いは低め。フランクで話しやすい相手と割り切って付き合うことが開運に。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら