正月明けからエンジン全開で動ける週。仕事も合理的にテキパキこなせそう。また、金運はプチご利益が期待できる暗示が。対人面はライフスタイルが似ているラッキーパーソン。あなたを支えてくれる人になりそう。恋愛は大切な人にお互いを紹介しするなど関係が前進します。