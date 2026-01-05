今の自分に大切なもの必要ないものが判断できる週。回り道していたこともすっきりした気持ちで進めていきそう。仕事はドライなスタンスが成功の秘訣に。自分の評価にとらわれていると痛い目にあうかも。恋愛は去年とは180度違うパターンでアプローチすると進展します。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら