興味あることが分散しがちな週。くだらない物に散財する恐れも。仕事もダラダラモードでミスをしがち。優先順位を決めて合理的に動きましょう。年末中にできなかった身の回りの整理や断捨離をすることも開運に。恋愛は、アートスポットに素敵な出会いが潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?