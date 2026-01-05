新たなチャレンジなどは出力を出しにくい週。オンもオフも現状キープで過ごしましょう。また、健康は怪我をしやすい暗示が。足の血流を即す運動やマッサージが回避策。金運は忘れたことにサプライズが舞い込みそう。恋愛は気が合う人と行動を共にすると出会い運アップに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら