決断したことがぶれやすい週。ただ、コロコロ変えると後悔するかも。仕事も一度決めたプラン通りに動きましょう。金運は好きな人たちと楽しむ出費はツキあり。日頃お世話になっている人へのお返しなども○。恋愛はキャンプなどアウトドアシーンに出会いが潜んでいます。