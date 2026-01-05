止まっていたことが一気に回り出す週。仕事は自己肯定感がアップし、やる気が湧き上がります。ただ、口調がシビアになり人と衝突しやすい恐れが。ストレートな物言いは控えましょう。金運は生活費の見直しが財運アップに。恋愛はパートナーの経済状況を把握しておくと○。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら