メンタルが不安定なものの対人運は好調。神秘的な魅力に溢れ人気者になりそう。仕事もあなたのために力を貸してくれる人たちが出現します。転職やサイドビジネスも○。ただ、美容はスキントラブルに見舞われがち。気をつけて。恋愛は妊娠などおめでたいことが起こる暗示。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら