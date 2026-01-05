暗算は、ちょっとした工夫を加えることで、複雑な計算も一気に小学校低学年レベルにまで簡略化できる。数字に強い人が頭のなかでやっている方法を、東大生集団が教える。※本稿は、株式会社カルぺ・ディエム代表の西岡壱誠、東大カルぺ・ディエム『数字に強くなる30のトレーニング【東大生が徹底解明】』（TAC出版）の一部を抜粋・編集したものです。東大に合格するような人が頭のなかでやっていること「計算が早い人は、もともと