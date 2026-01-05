『オーシャンズ11』シリーズの最新作『オーシャンズ14（仮題）』が、2026年10月の撮影開始を目指して準備中であることがわかった。米が報じている。 『オーシャンズ14』の企画は2023年12月ごろから語られてきたもので、2025年10月に本格始動。シリーズ過去作からジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、マット・デイモン、ドン・チードル、ジュリア・ロバーツが復