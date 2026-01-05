１年を代表するリノベーション作品を決めるリノベーション・オブ・ザ・イヤー。13年目となる2025年の授賞式が12月11日に開催されました。応募社数77社、206のエントリー作品の中から選び抜かれた総合グランプリをはじめ、各受賞作から「リノベーションの今」を読み解きます。リノベの多様化がさらに“多様”にここ十数年、リノベは多様化しているとずっと言われてきましたが、今年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーではさらなる