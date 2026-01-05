北朝鮮は冷戦期、ベトナム戦争や第4次中東戦争（1973年）に戦闘機部隊や操縦士を派遣し、一定の戦果を挙げたとされる。一方、ロシア国内では最近、ウクライナ戦争で消耗が続く航空戦力の補填策として、北朝鮮からSu-25攻撃機の提供を受ける案が取り沙汰されている。もっとも、この構想は北朝鮮空軍そのものの派兵を想定したものではなく、あくまで機体の「貸与」や「供与」にとどまる。仮に操縦士や整備要員を含む派兵が求められた