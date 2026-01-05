天童市から出荷された「超促成栽培」のサクランボの初競りが５日、東京の大田市場で行われ、佐藤錦1箱が過去最高額の180万円で落札されました。５日、東京の大田市場の初競りに出品されたのは1箱500グラム入りの佐藤錦です。競りの結果、過去最高だった去年の150万円を30万円上回る180万円で落札されました。一方、天童青果市場では５日、去年より5万円高い155万円で落札されました。