女優で、グラビアでも人気の蒔埜ひなの1st写真集が2月12日、光文社から発売。その表紙カットとタイトルが発表された。 高校時代に春高バレーへ出場した経験をもち、“バレー女子”としても注目の蒔埜さん。その1st写真集は沖縄で撮影。サンライズビーチで輝く水着姿、無邪気な笑顔、さらに大人の艶やかさを感じられるランジェリーカットにも初挑戦している。 22 歳の誕生日である2026年2月12日に発売となる写ログインして続きを読