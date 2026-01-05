C-HR“＋”トヨタの英国法人は2025年12月16日、フル電動の新型コンパクトSUV「C-HR＋」のグレード展開と価格を発表しました。C-HR＋は、クーペスタイルのSUVとして欧州で高い人気を得ている「C-HR」の名を冠していますが、プラットフォームやパワートレインは共通ではなく、ハード的には別物のモデルです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“大きな”C-HR」です！ 画像で見る（33枚）日本でも販売されている「bZ4X