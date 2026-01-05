前ロッテコーチ・大塚明氏が解説…送球の正確性高める練習法野球の基本であるキャッチボールは、漠然と投げていても意味がない。体全体を上手に使えず、手投げになっている小中学生も多い。スローイングを上達させるには、体幹主導の動きが必要となる。ロッテで16年間コーチを務めた大塚明氏が、お勧めの練習方法を明かした。「手だけで投げようとすると、リリースポイントがバラバラになります。そうなるとコントロールがつかな