ミラー米大統領次席補佐官の妻ケイティさんがX（旧ツイッター）に投稿した、グリーンランドの地図に星条旗を描いたイラスト【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、デンマーク自治領グリーンランドについて、自国防衛の観点から「絶対に必要だ」と述べ、改めて領有に意欲を表明した。ベネズエラ同様、南北米大陸を中心とする「西半球」で影響力拡大を図る決意を鮮明にした。アトランティック誌の電話インタビューで語った。