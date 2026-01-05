お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が4日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。「精神的な病気」を抱えているとみられる人からさまざまな行為を受けてきたことを告白した。西野は「過去に、僕の自宅周辺まで何度も来られる方がいて、最終的には警察に相談せざるを得ない状況になったことがあります。その後の対応の中で、その方が精神的なご病気を抱えておられることが分かりました。警察の方々は非常に慎重かつ丁寧に対応