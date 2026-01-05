[Alexandros] 川上洋平 [Alexandros]の川上洋平がこのほど、都内で2ndエッセイ『次幕』発売記念イベントに臨んだ。中国・成都で撮影を行った本作では、音楽の制作からライブへの思い、日々の気づき、仲間・ファンとの関係など、これまで語られてこなかった裏側も赤裸々に綴られている。川上は「ここまでさらけだしたのは初めてかなというぐらい。デビューしてから15年間走り続けてきましたが、改めて自分の正体を知