¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¤Ç¼Â¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ë¾å¸¶°¡°á¡Ê33¡Ë¤¬4ÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥ì¤Ï¤¸¤á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ç¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥°¥ì¡¼¤Î¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤ÎÀõÁð¥í¥Ã¥¯ºÂ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èþ¿¬¥¨¥¹¥Æ¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¸¶¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë