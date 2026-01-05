今回は、信頼していた夫に裏切られた妻のエピソードを紹介します。仕事も家庭も順調だと思ったのに…「私は文筆業をしていますが、そこそこ売れっ子です。で、私が忙しいのをみて夫は専業主夫になってくれました。夫のサポートのお陰で私は仕事に集中でき、最近は妊娠も発覚。仕事も家庭も順調で、幸せいっぱいでした。そんなある日、仕事部屋のソファに茶色く長い髪の毛が落ちているのに気付きました。仕事部屋には、私以外は入る