心不全を防ぐには、毎日の生活習慣が鍵となります。質のよい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、そして禁煙。この4つの基本が心臓を守ります。あかね台内科循環器クリニックの朝比奈先生に詳しく教えてもらいました。 ≫【1分動画でわかる】『心不全』の予防に必要な「4つの基本」をご存じですか？【医師が解説】 監修医師：朝比奈 直揮（あかね台内科循環器クリニック） 2011年聖マリアンナ医科大学卒業。東京大学医