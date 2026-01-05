◇スペイン1部第18節Rソシエダード1ー1Aマドリード（2026年1月4日サンセバスチャン）スペイン1部レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）がW杯イヤー初戦となる4日の本拠アトレチコ・マドリード戦で先発出場。0ー1の後半10分、絶妙クロスからポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデス（29）の同点ゴールをアシストするなど活躍。強豪相手に1ー1と引き分け、勝ち点1獲得に貢献。前節に続き2試合連続、今季2度目の