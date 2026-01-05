孫ができると、その可愛らしさ、愛らしさに夢中になってしまうものですよね。でも、あくまでも自分は祖母の立場。ママとは違う「いいおばあちゃん」でありたいものです。今回は、筆者の知人が体験した孫エピソードをご紹介します。 小さなライバル心