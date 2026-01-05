第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。5強の一角に挙げられ、15年ぶりの頂点を狙った早稲田大は総合4位。レース後の報告会では山口智規主将（4年）が思いを語り、ファンの間に感動が広がった。早稲田大は、2区の山口が1時間5分47秒の好タイムで区間4位と好走。4区のスーパールーキー鈴木琉胤（1年）が区間記録にあと1秒と迫る激走を見せ、5区では工