女優の観月ありさ（４９）が４日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。４５年に及ぶ芸能生活を振り返った。４歳でモデルデビュー、今年で芸能生活４５周年を迎えた観月。１３歳で奇跡の８頭身美女として一躍、人気者となり、１９９１年には１４歳で「伝説の少女」で歌手デビュー。１５歳から３０年連続で連続ドラマ主演も飾った。今回、おしゃれな自宅も披露。２０１５年に結婚した実業家の夫