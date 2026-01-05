米国によるベネズエラのマドゥロ大統領逮捕は中南米情勢を超え世界の石油市場にも重大な変数だ。世界最大の原油埋蔵国であるベネズエラを米国の統制下に置くというトランプ大統領の狙いがある。ただ原油価格にすぐ大きな影響を及ぼしたりはしないだろうという見方が優勢だ。トランプ大統領は3日、「世界最大規模である米国の巨大石油会社が数十億ドルを投資し、深刻に崩壊した石油基盤施設を修理してその国（ベネズエラ）のために