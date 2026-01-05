¡Ò¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¨¤¨¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥­¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯12·î26Æü¤Ë2025Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÂè65²ó¤òÊüÁ÷¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡£65²ó¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÏÄ«¥É¥é»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ«¥É¥é»Ë¤Ë»Ä¤ë¿À¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÄÀÌÛ¤Î1Ê¬È¾¡×¥·¡¼¥óÍ¼Æü¤¬ÄÀ¤à¼µÆ»¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤ò¡¢¥È¥­¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö