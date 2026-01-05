2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²ÉôÌç¤ÎÂè4°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/10/18¡Ë¡£¡Ú¾×·â²èÁü¡Û54ºÐ¤Ç¡ÈÄ¶¹âÎð½Ð»º¡É¤·¤¿Êì¿Æ¤È¤Î¡Èµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë¡ö¡ö¡ö¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î¥¨¥ê¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡£Èà½÷¤Ïº£Ç¯¡¢SNS¤Ç¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´éÎ©¤Á¤Ï¤É¤³¤«ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·