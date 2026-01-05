きょう5日（月）は多くの方が仕事始めかと思います。けさは全国の400を超える地点で氷点下の冷え込みとなりました。きょう5日（月）は西高東低・冬型の気圧配置で、日本海側で雪や雨の範囲が広がりそうです。北陸から北日本の日本海側では、雪や雨の強まる所もあるでしょう。そして、ポイントとなるのが上空の強い寒気です。北日本を覆う寒気がじわじわと南下して、夜にかけて北陸から山陰にも流れ込む予想です。きょう5日（月）は