ゴールテープを切る主将の木付琳。初挑戦のニューイヤー駅伝は最下位の40位に終わったphoto by YUTAKA/AFLO SPORT【選手兼監督の神野大地は「厳しいですが、これが現実」】元日に行なわれたニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で、創部１年目にして初出場を果たしたＭＡＢＰマーヴェリック（Ｍ＆Ａベストパートナーズ）は出場40チーム中40位の最下位に終わった。東日本実業団駅伝では戦えても、実業団のトップが集うレース