【中谷が"打ち勝つ"道を選んだラウンド】「ジュント、そして"モンスター"イノウエがサウジアラビアでファイトした日は、俺の68回目のバースディだった。娘たちや孫に祝ってもらって、しこたまワインを飲んだ。なので、生放送は見逃しちまった。つい先ほど、試合映像を見終わったところさ」米国ペンシルバニア州ベンサレムに住む、元世界ヘビー級チャンピオンのティム・ウィザスプーンは、パソコン画面の向こうでそう言って微笑ん