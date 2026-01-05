西武、ヤクルトでプレー小野寺力氏は西武で抑えも任された2006年、西武の守護神だった豊田清投手がFA宣言して巨人へ移籍した。その後の抑えを託されたのが、入団4年目の小野寺力氏（楽天投手コーチ）だった。はかり知れぬ重圧と戦うなか、抑えとして初失点を喫した試合で小野寺氏のとった行動はベテラン、和田一浩外野手から叱責を受けた。その言葉は引退から13年が経った今でも深く心に残っている。新たなクローザーとなった