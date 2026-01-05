【接近戦を選択した理由】2025年12月27日、中谷潤人（M.T）はサウジアラビア・リヤドのリングで、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）を判定で下した。ジャッジの採点は115−113が２名、残る１名が118−110であった。3-0ではあるが、2026年５月に"モンスター"井上尚弥との頂上対決を控える中谷にとって、克服すべき点がいくつも見える一戦となった。試合の中盤以降、右目を腫らしながら戦った中谷（左）photo by Hiroaki Fin