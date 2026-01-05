三上朋也は2022年オフにDeNAを戦力外→巨人と育成契約NPB通算368試合登板で23セーブ、121ホールドをマークした三上朋也投手は2022年オフにDeNAを戦力外となり、巨人へ育成契約で入団した。わずか1年間のプレーではあったが、そこで実感したのは、伝統が生み出す組織の強さだった。19試合の登板で終わったDeNAでの2022年シーズン終了後、三上は戦力外通告の可能性を感じていた。「60％、70％ぐらいであるのかなと思っていまし