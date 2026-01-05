デュプランティエは2025年、6勝3敗で防御率1.39…奪三振率11.22助っ人投手の“動向”が気になる。2025年まで阪神でプレーしたジョン・デュプランティエ投手は2025年12月に自由契約選手として公示された。2026年は何色のユニホームを着てプレーするのか、注目が集まっている。31歳のデュプランティエは2016年のMLBドラフト3巡目（全体89位）でダイヤモンドバックス入り。2019年にはダイヤモンドバックスで15試合に登板し、防御