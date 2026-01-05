餅マンネリ問題を解決する『お餅の便利帖』料理家・飛田和緒さんの正月特別連載の第5回目。お正月に欠かせない存在といえばおせちとお餅ではあるけれど、三が日も過ぎて、そろそろ通常生活に戻れば、ほかのものも食べたくなってくるのでは。昨年10月にNadiaが実施したお餅の調査では、「ストックや在庫がなくなるまで」（33.0%）、「年中問わず食べる」（25.7%）、「冬の間（2月ごろまで）」（14.4%）という回答が並び、正月以外に