恋愛対象外の男性から突然の告白。スムーズにお断りするためには、どのようなセリフで伝えれば良いのでしょうか。そこで今回、男性からの告白に対して、華麗に振る舞えるように、「男性からの告白に対する断り文句８パターン」を紹介させていただきます。【１】「ごめんなさい。お付き合いできません。」男性の期待に添えないことを謝るパターンです。ストレートに気持ちを伝える分、しっかりと男性に諦めてもらえるでしょう。【２