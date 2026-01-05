2025年12月25日、実業家でインフルエンサーの女性が代表を務める渋谷区の企業が、約4億9600万円の所得を隠し、法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、東京地検特捜部に在宅起訴された。起訴内容によると、Instagramのフォロワーが約47万人いる被告は、虚偽の領収書を用いて、架空の業務委託費を計上するなどして、所得を隠していたという。被告はSNSで高級ブランド品や高級車を購入したことも伝えていた。これから裁判でそれ