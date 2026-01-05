元公明党代表が語る「自自公連立政権」「当時私は、政権の安定性を疑問視する記者の質問に対して『この連立は10年は持つ』と答えたものです。しかし、実際には26年持ちました。よく持ったな、というのが率直な感想ですね。来たるべき時が来た、という感もあります。もともと自民党とは特に憲法改正について相容れない立場でした。将来的には難しい局面が来る、とは思っていましたから……」神崎武法元公明党代表は、しみじみとそう