それまで、自公両党の仲は決して良好とは言えなかった。「反公明のドン」と呼ばれた自民党の亀井静香元政調会長らを中心とする団体「四月会」は、政教分離の観点などから公明党批判を繰り返し、それに対して公明党の支持母体である創価学会は、亀井氏を「仏敵」と忌み嫌っていた。そもそも、改憲を党是とした自民党と、「平和の党」を掲げ、護憲政党だった公明党との間には、主張に大きな隔たりがあった。そんな両党がなぜ連立した