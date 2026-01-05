韓国の芸能事務所「ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣ」は５日、世界的人気グループ「ＢＴＳ」が３月２０日にフルアルバムをリリースし、ワールドツアーを開催することを発表した。同社はグローバルファンダムライフ・プラットフォームＷｅｖｅｒｓｅに「ＢＴＳのＴｈｅ５ｔｈＡｌｂｕｍ発売およびワールドツアー開催についてお知らせいたします」と文書を掲載。「本アルバムは、約３年９か月ぶりにグループとして披露する作品であ