▼山梨県（甲府地方気象台・５日５時）【中・西部】くもり後晴れ【東部・富士五湖】くもり後晴れ▼長野県（長野地方気象台・５日５時）【北部】くもり時々雪【中部】くもり時々晴れ【南部】くもり▼新潟県（新潟地方気象台・５日５時）【下越】雪時々止む【中越】雪時々止む【上越】雪時々止む【佐渡】雪時々止む▼富山県（富山地方気象台・５日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼石川県（金沢地方気象台・５日５時）【