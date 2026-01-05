どん底の状況でソニーの再生を託され、見事V字回復させたことで知られる平井一夫さん。「超競争のビジネス環境」だからこそ、「社員のモチベーションを高めるリーダーシップ」が求められると平井さんは言う。とりわけ人のモチベーションに注目するようになったのはなぜか。その根底にあるのは、幼少期から抱き続けている「アウトサイダー感」だという。※本稿は、小林洋達『鉄人たちの仕事の哲学 「モーサテ塾」生きた経済を学ぼう