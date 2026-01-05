昨年のしんぶん赤旗に「レオパレス違法放置」という記事が出た。赤旗といえば自民党の裏金疑惑、維新の会の金銭疑惑など近年スクープを連発している。レオパレス21に施工不備問題が持ち上がったのが2018年のこと。それ以降、不備のあったアパートの補修工事は順次進んでいるはずだったが、LPオーナー会という団体が国交省に修繕工事が放置されていると訴え出たという。本当にそうなのか？ レオパレス21、国交省、LPオーナー会の