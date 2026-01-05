そのユニークなスイングから打ち出されるビッグボールは数々の優勝をつかみとり、世界ランク1 位に長らく君臨する強さを誇る。そのシェフラーの強さの秘密を徹底解説する！※成績やデータは9月13日現在 2025シーズン 各部門データ｜アベレージスコア：1位・平均バーディ数：1位・バウンスバック率：1位・寄せワン率：1位 トップが完成する少し前のコマ。左腕が胸に近く