□にたった1つの漢字の入れるだけなのに、相当頭を使います……。意外と難度が高く、正答率も低い難問ですよ。あなたは無事、正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「量」♡「量的」「量感」「大量」「器量」でした！※答えは複数ある場合があります。「器量」とは、あることに対してふさしい能力や人徳を指す言葉です。「器