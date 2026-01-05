日常の小さな不安や悩みは、ふとしたきっかけであふれ出すことがあります。漫画家の川口真目さんの作品『不登校の人たちの「今」を知りたくて聞いてきた話。』では、当時不登校になった息子さんを心配した川口さんが、元不登校の大人の姿を描き、そのリアルな言葉が「泣ける」「優しさが刺さる」と反響を呼んでいます。【漫画】『不登校の人たちの「今」を知りたくて聞いてきた話。』（全編を読む）同作は、川口さんがSNSで元不登