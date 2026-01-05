ヴェルファイアセダン!?2026年1月に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」が近づくなか、日本自動車大学校（NATS）成田校では、出展に向けたカスタムカーの製作が進められています。そのなかでも注目を集めているのが、トヨタ「ヴェルファイア」を大幅にセダンスタイルへと再構築した「ヴェルファイア セダン」です。完成形への関心が日に日に高まっています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ヴェルファイア