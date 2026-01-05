悪名高い「開かずの踏切」回避へ 東京都建設局は2025年12月23日、清瀬市内で整備中だった東村山都市計画道路3・4・15の2号「新東京所沢線」について、2026年2月14日15時に交通開放することを明らかにしました。既存の主要道路である小金井街道のバイパス機能を担うこの新道開通により、周辺の交通事情はどう変わるのでしょうか。【画像】東京-埼玉の「どこの道が開通？」画像で見る！（8枚）今回開通するのは、清瀬市中清戸